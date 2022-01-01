"قتلهم مسألة وقت".. قناة عبرية تكشف : الموساد حاول خطف 6 فلسطينيين في ماليزيا

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 13 العبرية، اليوم الأربعاء، أن جهاز الموساد الإسرائيلي حاول خطف 6 فلسطينيين آخرين في الأراضي الماليزية، وفقًا لمصادر ماليزية.



وأوضحت القناة العبرية أن الأنباء في كوالالمبور أفادت أنه بخلاف المخطوف الفلسطيني الذي أطلق سراحه أول أمس، كان الموساد يستهدف ستة فلسطينيين آخرين يقيمون في ماليزيا.



وزعمت صحيفة "إن إس تي" المحلية أن بعضهم يدرسون في جامعات محلية وبعضهم محاضرين في البلاد، وأنهم كانوا مراقبين من قبل جهاز الموساد وأن اختطافهم أو قتلهم مسألة وقت.



وأشارت إلى أن السلطات الماليزية تتعامل مع التحقيق في الحادث بحساسية وحذر شديدين، ولم تكشف الشرطة المحلية عن تفاصيل إضافية وجديدة للجمهور.



وتخشى الشرطة المحلية في ماليزيا أن يتم الكشف عن هويات الشهود، الأمر الذي قد يؤثر على التحقيق، كما يقولون.



ولم تؤكد الشرطة الماليزية التي استدعت رئيس تحرير صحيفة "إن إس تي" التي تم الكشف فيها عن تفاصيل القضية، أن الموساد متورط بالفعل في عملية خطف الفلسطيني.