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رئيس اركان جيش الاحتلال: قتلنا عشرات الفلسطينيين واعتقلنا 1500 خلال ستة اشهر

الأربعاء 19 أكتوبر 2022 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس اركان جيش الاحتلال: قتلنا عشرات الفلسطينيين واعتقلنا 1500 خلال ستة اشهر



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس رئيس اركان جيش الاحتلال افيف كوخافي ان الجيش اعتقل حوالي 1500 فلسطيني، وقتل العشرات في الضفة الغربية.

واضاف حسب المواقع العبرية " الجيش الإسرائيلي يقوم بحملة في الضفة الغربية ، ضمن عملية" كاسر الأمواج " وهي مستمرة منذ حوالي ستة أشهر ، تم خلالها اعتقال حوالي 1500 فلسطيني، وقتل العشرات والأهم من ذلك - تم منع مئات العمليات".

وتابع قائلا"الجنود يتصرفون بطريقة مهنية وأخلاقية ، وسيستخدمون أسلحتهم في أي موقف ضروري لإنجاز المهمة ، وسيؤذون كل من يعرض مواطني إسرائيل للخطر ، ويمنعون استخدام السلاح ".

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