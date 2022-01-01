رئيس اركان جيش الاحتلال: قتلنا عشرات الفلسطينيين واعتقلنا 1500 خلال ستة اشهر

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس رئيس اركان جيش الاحتلال افيف كوخافي ان الجيش اعتقل حوالي 1500 فلسطيني، وقتل العشرات في الضفة الغربية.

واضاف حسب المواقع العبرية " الجيش الإسرائيلي يقوم بحملة في الضفة الغربية ، ضمن عملية" كاسر الأمواج " وهي مستمرة منذ حوالي ستة أشهر ، تم خلالها اعتقال حوالي 1500 فلسطيني، وقتل العشرات والأهم من ذلك - تم منع مئات العمليات".

وتابع قائلا"الجنود يتصرفون بطريقة مهنية وأخلاقية ، وسيستخدمون أسلحتهم في أي موقف ضروري لإنجاز المهمة ، وسيؤذون كل من يعرض مواطني إسرائيل للخطر ، ويمنعون استخدام السلاح ".