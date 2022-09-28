تقرير: "الموساد" يضع نصب عينيه على ستة فلسطينيين في ماليزيا

د ب أ/سما/

حذر تقرير ماليزي من أن الاستخبارات الإسرائيلية قد تضرب أهدافا فلسطينية في أول فرصة سانحة داخل ماليزيا.

وذكرت صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية أن المهمة الإسرائيلية تتمثل في القضاء على أهداف معينة خارج نطاق القانون، وهو ما وصفه مسؤولو استخبارات من الشرق الأوسط بأنه يأتي في إطار عملية أوسع لوكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) تستهدف تفكيك برنامج حركة حماس لإرسال العلماء والمهندسين الفلسطينيين البارزين إلى الخارج.

وأشار التقرير إلى أن جهاز الموساد واثق من أن هذه الأهداف تقيم في دول- ومن بينها ماليزيا- لاكتساب المعرفة في مجالي التكنولوجيا والأسلحة من أجل قتال إسرائيل.

وقالت مصادر لصحيفة نيوستريتس تايمز إنه يعتقد أن جهاز الموساد وضع نصب عينيه ما لا يقل عن ستة فلسطينيين يعيشون في ماليزيا.

وذكرت أن العديد من هؤلاء الأهداف هم أعضاء في الأوساط الأكاديمية في جامعات محلية ويلقون محاضرات في تخصصات مهنية، من بينها الهندسة.

وأشارت إلى أنه في أحد مواقع الدعاية الإسرائيلية، هناك أيقونة تحمل علم ماليزيا وتقود إلى قائمة بالأهداف المفترضة. وكان من الواضح بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين أنهم من الأهداف المرصودة على رادار الموساد وأن اختطافهم أو قتلهم مجرد مسـألة وقت.

وفي وقت سابق اليوم، أعربت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة عن تقديرها لجهود ماليزيا في “إنقاذ فلسطيني من سكان القطاع اختطفه جهاز الموساد” الإسرائيلي. وتوجهت الوزارة ، في بيان وزع على الصحافيين، بالشكر للشرطة وللأجهزة الأمنية الماليزية على إنقاذ الفلسطيني ، الذي لم تذكر هويته أو أي تفاصيل عنه، على “كشف أفراد خلية الموساد والعمل على ملاحقتهم”.

واستنكرت الوزارة “هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق أحد أبناء شعبنا الفلسطيني في ماليزيا”، داعية إلى محاسبة الفاعلين ومحاكمتهم.

وكانت وسائل إعلام ماليزية وعربية أعلنت أن الشرطة الماليزية أفرجت عن فلسطيني قيل إن عملاء للموساد الإسرائيلي اختطفوه واستجوبوه في كوالالمبور بشأن علاقته مع كتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

وفي نيسان/أبريل عام 2018، استشهد مهندس فلسطيني وعضو في حماس بالرصاص خارج مسجد في كوالالمبور، فيما اتهمت الحكومة الماليزية في حينه “عملاء أجانب” بالوقوف وراء الحادثة.