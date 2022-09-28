الكويت - تكنولوجيا المعلومات ضرورة لتحقيق التحول الرقمي

أكدت الكويت على ضرورة الاهتمام بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التقدم الرقمي حيث وصفت أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضرورة لتحقيق هذه الهدف الذي يصب في مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء. يأتي ذلك من خلال العديد من الملفات التي تعمل على تطويرها الدولة وتعزيز قدرتها بداية من وضع بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب الكم الهائل من الاستخدام لشبكات الإنترنت وصولًا إلى نشر الوعي بأهمية ومزايا الرقمنة والتحول الرقمي الذي تهدف لتحقيقه الحكومة.

التكنولوجيا هي مستقبل الكويت الرقمي

تهتم الحكومة فيا لكويت بتوفير كافة الخدمات للمواطنين بشكل يسمح للجميع بالحصول على الحقوق، كما تهدف إلى توفير طرق حديثة ومبتكرة للتطوير في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والعديد من قطاعات الدولة الأخرى. التكنولوجيا هي الوسيلة السحرية لتحقيق كل ذلك للمواطنين من خلال توجه الدولة إلى رقمنة الخدمات وتحقيق التحول الرقمي الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد.

أكد عمر العمر، رئيس مجلس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، في الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 للاتحاد الدولي للاتصالات الذي يُعقد في رومانيا تحت إشراف الأمم المتحدة حيث أشار إلى ضرورة استمرار ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الرقمية من أجل تقديم أفضل الخدمات وبأعلى مستوى من الجودة من خلال التحول الرقمي.

صور التحول الرقمي في الكويت

في الواقع، قطعت الكويت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، وتوفر الآن الكثير من الخدمات للمواطنين عبر شبكة الإنترنت. بدلًا من الذهاب لمقرات الخدمات التقليدية، يمكن للمواطنين استخراج الكثير من المستندات الرسمية عبر الإنترنت مثل مستندات الميلاد، الوفاة، تراخيص المرور، الزواج وما إلى ذلك.

ليس ذلك فقط، بل أن مجال الترفيه أيضًا يحظى بكثير من الاهتمام في الكويت حيث تم توصيل خدمات الإنترنت للغالبية العظمى من المنازل وبأسعار تنافسية مقارنة بما هي عليه في الدول العربية الأخرى. من خلال الاتصال بالإنترنت، يمكن للمواطنين الدخول على منصات الترفيه والاستمتاع بمشاهدة المحتوى الترفيهي والألعاب الإلكترونية. ساعد ذلك على انتشار مواقع الترفيه عبر المقامرة عبر الإنترنت في الكويت والتي توفر ألعاب فورية بدون تحميل تضمن لعملائها الفوز بأرباح حقيقية عند الفوز في أي لعبة، وهو ما يوفر المزيد من المتعة والإثارة. فوق ذلك، تقدم هذه المواقع جوائز نقدية مجانية للترحيب بعملائها الجدد.

تعزز الحكومة في الكويت أيضًا من التجارة الإلكترونية وتقدم دعم هائل لشركات القطاع الخاص التي تهتم بهذا المجال. هذا إلى جانب توفير خدمات الرعاية الصحية، مواقع الشراء عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. فمن خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للاتصالات نفسها، تستطيع الشركات التجارية، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، الحصول على اسم نطاق kw. من خلال تسجيل طلب إلكتروني للحصول على موقع عبر شبكة الإنترنت يحمل اسم نطاق الدولة. هذا يساعد هذه الشركات على الاستفادة من التحول الرقمي والقدرة على توفير خدماتها في جميع أنحاء البلاد وبشكل مدعوم من الدولة.

الاهتمام بالتكنولوجيا لتحقيق مزيد من التحول الرقمي

على الرغم من التقدم الكبير في مجال التحول الرقمي الذي تسعى إليه الكويت، إلا أن الدولة تضع أمامها الكثير من الأهداف المتقدمة التي تسعى لتحقيقها. فعلى الجانب الدولي، شاركت الكويت في أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة الذي تم عقده في شهري سبتمبر وأكتوبر من هذا العام وذلك بقيادة رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية. من جانيه، أكد رئيس الهيئة على أن يتوجب ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا من أجل تفعيل ونشر شبكات الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية في جميع أنحاء البلاد. هذا بدوره سيساعد على تقديم كافة الخدمات وبشكل أعلى من الجودة والسرعة والأمان.

بناء على هذا الأساس، شملت رؤية الكويت الجديدة التركيز على ملف التكنولوجيا وتقنية المعلومات ووضعه واحد من الركائز التي تركز عليها الرؤية. فهناك خطة شاملة لتطوير هذا القطاع بدءًا من وضع البنية التحتية التي تسهم في التحول الرقمي وصولًا إلى شبكة البث والأرشفة. خلال السنوات القليلة القادمة، ستصل الكويت لمعدل غير مسبوق في الرقمنة مجال التحول الرقمي والذي تستطيع منذ الآن الاحساس بمؤشرات هذا التحول من خلال استخدام المواطنين للتكنولوجيا بشكل يومي سواء للترفيه أو بغرض الحصول على خدمات الدولة.