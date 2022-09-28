غانتس: لن نبيع أسلحة لأوكرانيا

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس أن "إسرائيل" لن تبيع أسلحة لأوكرانيا، وذلك بعد إعلان كييف توجيه طلب إلى الجانب الإسرائيلي لتزويدها بأنظمة دفاع جوي.



وقال غانتس، في حديث لإذاعة "كول تشاي" الإسرائيلية: "أريد أن أوضح أننا لن نبيع أسلحة لأوكرانيا. قدمنا لهم المساعدات الطبية والإنسانية".

وشدد الوزير الإسرائيلي في حديثه: "يجب أن يكون واضحا أننا لن نبيع لهم (كييف) أسلحة".

وأضاف: "إذا ادعى (وزير الشتات الإسرائيلي) نحمان شاي أننا بعنا أو سنبيع (أسلحة لأوكرانيا) فهو مخطئ. أنا وزير الدفاع والمسؤول عن تصدير الأسلحة الإسرائيلية".

والإثنين، دعا "شاي" إلى دعم أوكرانيا بالسلاح ردا على تقرير عن نية إيران نقل صواريخ باليستية إلى روسيا.



وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن كييف ستتوجه رسميا، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل بطلب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.

وقال كوليبا على الإنترنت: "توجهت أمس إلى دول الاتحاد الأوروبي بطلب لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، وهذا الموضوع يثيره باستمرار رئيس أوكرانيا، ووزير الدفاع في إطار صيغة "رامشتاين". كما نخاطب الولايات المتحدة ونعمل جميعا بنشاط على هذا الموضوع".



وأضاف كوليبا: "خبر آخر حول هذه المسألة، سترسل أوكرانيا اليوم مذكرة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية مع طلب لتزويد أوكرانيا على الفور بأنظمة دفاع جوي وبدء تعاون عالي الجودة لأوكرانيا".



وفي وقت سابق، طلب فلاديمير زيلينسكي، متحدثا في قمة مجموعة السبع، التي تعقد عبر الإنترنت، المساعدة في إنشاء "درع جوي" لأوكرانيا وتزويد كييف بعدد كاف من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والفعالة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي للغارات في العاصمة كييف، كما أعلنت السلطات المحلية أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.

وعادت السلطات المحلية في كييف لإعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في أقل من 20 دقيقة فقط.، وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصفا للبنى التحتية نفذته القوات الروسية.



ومساء الاثنين، أعلنت سلطات مدينة كييف، ومقاطعات كييف وتشيركاسي وتشيرنيغييف الأوكرانية، عن حالة تأهب للغارات الجوية.