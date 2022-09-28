الرئيس عباس يشكر الملك سلمان وولي عهده

رام الله/سما/

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إنّ الرئيس محمود عباس، شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعم الأونروا بـ25 مليون دولار.

وأضاف الشيخ في تصريح صحفي صدر، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ دعم السعودية للأونروا يأتي في إطار الالتزام التاريخي للمملكة في دعم الشعب الفلسطيني وصموده وثباته.

وتعاني الأونروا منذ سنوات، أزمات مالية كبيرة أثّرت على الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، البالع عددهم أكثر من 5.5 ملايين لاجئ، وتُقدّم الأونروا خدماتها في خمس مناطق الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.