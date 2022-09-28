هب الريح يتفقد سير العمل في مديرية داخلية جنين

جنين/سما/

أكد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الثلاثاء، خلال تفقده سير العمل في مديرية داخلية محافظة جنين، ومكاتب الوزارة الخدماتية في بلدتي عرابة وقباطية بالمحافظة، ضرورة بذل كافة الجهود لتحقيق رضى الجمهور وتقديم كافة الخدمات بكفاءة وفاعلية.

واطلع هب الريح من مدير عام المديرية رامي أبو حنانة وكادرها، على الإجراءات اليومية وأداء الكادر العامل لتقديم خدمات الوزارة للمواطنين.

وفي سياق متصل، بحث هب الريح مع قائد المنطقة العميد ركن محمد الأعرج، ومدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظة، وأمين سر إقليم "فتح" وعدد من أعضاء الإقليم، ورئيسي بلديتيٌ عرابة وقباطية، ملفات تتصل بتعزيز السلم الأهلي وضمان الأمن والأمان للمواطنين عبر تفعيل لجان الإصلاح المجتمعي، وتسهيل تقديم الخدمات لكافة المواطنين، إضافة للخطوات التي من شأنها تعزيز منظومة الأمن الإقتصادي في المجتمع.