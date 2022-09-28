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أوكرانيا: نشعر بخيبة أمل من غانتس

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوكرانيا: نشعر بخيبة أمل من غانتس



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن مصدر مجهول، أن إسرائيل ألغت محادثة هاتفية بين وزير الجيش  بيني غانتس ونظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

ووفقا للصحفيين الإسرائيليين، كانت آخر مرة تحدث فيها غانتس وريزنيكوف في أبريل الماضي، وتم تأجيل المحادثة المقرر إجراؤها في 24 أغسطس خمس مرات بالفعل،

ورفضت إسرائيل يوم الاثنين، طلب أوكرانيا لإجراء محادثة هاتفية بين الوزيرين.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية قال سفير أوكرانيا لدى إسرائيل  يفغيني كورنيشوك "نشعر بخيبة أمل من غانتس ولن نجري محادثات معه"

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إنه سيرسل مذكرة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية يطلب منها تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.

وفي وقت سابق، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من إسرائيل خطوة متهورة من شأنها أن تدمر العلاقات بين تل أبيب وموسكو.

#غانتس

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