  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البرلمان العربي يشيد بقرار استراليا حول القدس

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يشيد بقرار استراليا حول القدس



القاهرة/سما/

 أشاد البرلمان العربي بقرار استراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وتأكيد التزامها بحل الدولتين ورفضها لأي محاولات من شأنها تقويض هذا الحل.

واعتبر البرلمان العربي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي من شأنه أن يعزز فرص السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا الحكومة الاسترالية إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، ليضاف إلى القرار الحكيم الذي يعبر عن احترام استراليا لقيم الحق والعدل والحرية، كما دعا الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل لأن تحذو حذو استراليا بالتراجع عن خطئها واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ـــ

#البرلمان العربي

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن عملية اختطاف "الموساد" لفلسطيني من غزة في ماليزيا

لهذه الأسباب.. "شاهد 136" تؤرق "إسرائيل"

الغارديان: "لعبة العروش".. ماذا سيحدث إذا ترك الرئيس عباس منصبه؟

ماليزيا تحرر فلسطينيا من غزة اختطفه "الموساد"

صحيفة تكشف عن عرض إسرائيلي لـ"عرين الأسود"

قناة عبرية: "إسرائيل" بعثت رسالة شديدة اللهجة إلى السلطة الفلسطينية

"عرين الأسود" تدعو المواطنين في نابلس للنفير .. ومدن الضفة تلبي النداء (فيديوهات)

الأخبار الرئيسية

photo_2022-09-28_14-14-18

النخالة: على "إسرائيل" ألا تنسى؟

kaxD3

تفاصيل جديدة عن خلية الموساد التي فككها الأمن الماليزي وعقوبتهم المنتظرة (صور وفيديو)

ac0eE

موقع عبري: بن غفير يحمل خطة "جهنمية" ضد فلسطينيي 48

غزة: تفعيل رابط فحص الإستعلام عن دور المسجلين للعمل في الداخل المحتل

صحيفة تكشف عن عرض إسرائيلي لـ"عرين الأسود"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية