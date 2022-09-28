البرلمان العربي يشيد بقرار استراليا حول القدس

القاهرة/سما/

أشاد البرلمان العربي بقرار استراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وتأكيد التزامها بحل الدولتين ورفضها لأي محاولات من شأنها تقويض هذا الحل.

واعتبر البرلمان العربي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي من شأنه أن يعزز فرص السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا الحكومة الاسترالية إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، ليضاف إلى القرار الحكيم الذي يعبر عن احترام استراليا لقيم الحق والعدل والحرية، كما دعا الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل لأن تحذو حذو استراليا بالتراجع عن خطئها واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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