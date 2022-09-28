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أبو الغيط يرحب بقرار استراليا حول القدس

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يرحب بقرار استراليا حول القدس



القاهرة/سما/

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرار الحكومة الاسترالية التراجع عن قرار سابق كانت قد اتخذته أستراليا بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، ووجه الشكر للحكومة الجديدة على إقدامها على هذا التصحيح لقرار الحكومة السابقة، بما يعكس تمسكا بالقانون الدولي.

وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن أبو الغيط يأمل أن تحذو الدول، التي سبق أن أقدمت على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفاراتها إلى المدينة المحتلة منذ 1967، التراجع عن توجهاتها أسوة بما فعلته استراليا، معربا عن تقديره الكبير لشجاعة كانبرا في التمسك بمبادئ العدالة والقانون.

وأكد أن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة المتفق عليها والمنسجمة مع القانون الدولي للتوصل إلى تسوية نهائية عادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

#احمد ابو الغيط

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