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النخالة: على "إسرائيل" ألا تنسى؟

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة: على "إسرائيل" ألا تنسى؟



غزة/سما/

قال زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الثلاثاء، إن حركته لن تتخلى عن مسؤولياتها وواجباتها في ظل ما يجري بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

واعتبر النخالة في تصريح صحفي مقتضب، أن ما جري في الضفة والقدس وخاصة نابلس وجنين ومخيم شعفاط، هو تحدٍ للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأضاف النخالة: "على العدو" الاحتلال الإسرائيلي" ألّا ينسى، فالمقاومة وحركة الجهاد الإسلامي لن تتخلى عن مسؤولياتها وواجباتها، وستكون حاضرة كلما اقتضت الضرورة ذلك، فوحدة شعبنا ومقاومته هي من أوجب الواجبات الآن".

#النخالة #الجهاد الاسلامي

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