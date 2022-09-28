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لماذا تشعر "إسرائيل" بالقلق من زيادة متابعين "عرين الأسود" على تلغرام؟

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا تشعر "إسرائيل" بالقلق من زيادة متابعين "عرين الأسود" على تلغرام؟



القدس المحتلة/سما/

تجاوز عدد المتابعين لمجموعات "عرين الأسود" -التي تتخذ من نابلس مقراً لها- على تطبيق "تلغرام" 129000 متابع، وفقًا لموقع "واللا" العبري.
 
وقالت مصادر متخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي: إن عدد المتابعين لصفحة "عرين الأسود" على تطبيق "تلغرام" قفز من 40.000 إلى 129000 في غضون ثلاثة أيام، أي بعد إغلاق صفحة العرين على تطبيق Tik-Tok، وأن العدد قابل للزيادة.
 
وأضافت المصادر: إنه ليس من الواضح في هذه المرحلة بالضبط عدد المتابعين الفلسطينيين من الضفة الغربية أو سكان قطاع غزة أو من مدن الداخل أو من العبري من جميع أنحاء العالم، لكن الاتجاه مقلق للغاية.
 
وفي وقت سابق، قالت مصادر إسرائيلية إن دعوة "عرين الأسود" لجموع الفلسطينيين باعتلاء أسطح منازلهم وقت دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى المدن الفلسطينية وتكبير، يشعرنا بالقلق، خصوصًا أن تلك الدعوات لاقت آدان صاغية.

عكا

#عرين الاسود #اسرائيل

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