بقرار من الرئيس عباس.. سلاف فواخرجي فلسطينية

أعلنت النجمة السورية سلاف فواخرجي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس منحها، وعائلتها، جواز السفر الفلسطيني.

وكتبت الممثلة المعروفة على صفحتها الموثقة بالعلامة الزرقاء في فيسبوك: «شكراً لسيادة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، أبو مازن، منحي وعائلتي جواز السفر الفلسطيني الذي أفخر به ما حييت وسام فخر وشرف».

وقالت فواخرجي في تدوينتها: «ولدتُ في سوريا، وأن تولدَ في سوريا هذا يعني أن جزءا منك، نصفك، أو ربما كُلك، فلسطيني. هذا يعني أن حرفك الأول، مع أمك وأبيك، وسوريتك هو فلسطين، وأن خطوتك الأولى، وإن تعثرت، باتجاه فلسطين، حتى تستقيم فطرتك، التي بدأت وأنت في مدرستك تنظر إلى السماء وترفع يدك لتحيي علم بلادك وبجانبه علم فلسطين، حتى تختلط ألوانهما في قلبك، ليصبحا لوناً واحداً لعينيك، صوتك المرتجف وأنت تغني سوريا يا حبيبتي، فتتبعها بفلسطين داري».

وأضافت الممثلة السورية، ومن أشهر أدوارها «أسمهان» إلى جانب العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، تمثيلاً وإخراجاً: «فلسطين القبلة الأولى، فلسطين الدمعة التي حفرت وجه التاريخ، والحلم الأول والأخير كان، ولايزال فلسطين».

وأرفقت الفنانة تدوينتها بصورة تحمل فيها جوازها الفلسطيني، إلى جانب مدير عام دائرة العلاقات العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي. وتبدو في العمق صورة تجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رأس النظام السوري بشار الأسد.