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هنية يتعهد بصفقة تبادل مشرفة للإفراج عن الأسرى

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يتعهد بصفقة تبادل مشرفة للإفراج عن الأسرى



الدوحة/سما/

تعهد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بالمضي قدمًا لتحقيق صفقة تبادل أسرى جديدة مشرفة يفرض فيها شعبنا إرادته على الاحتلال الإسرائيلي.

ووجه هنية في كلمة له مساء الثلاثاء، في ذكرى صفقة "وفاء الأحرار" التي أبرمت عام 2011 مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، التحية للأسرى والأسيرات الذين يدفعون ضريبة جهادهم لتحرير أرضهم ومقدساتهم من دنس الإسرائيليين.

وقال: "نعاهد أسرانا بهذه الذكرى باسم المقاومة وباسم شعبنا أن نمضي على الطريق لنحقق مجددًا صفقة مشرفة ولنفرض من جديد إرادة شعبنا وأمتنا على هذا المحتل".

وأضاف أن "صفقة وفاء الأحرار كانت محطة من محطات المعركة المفتوحة، سبقها الكثير، لكنها تاريخية خاضتها المقاومة وحماس وغزة العزة على مدار 5 أعوام وهي تحتفظ بشاليط وتنتصر في معركة العقل الأمني والاستخبارات وفي معركة الصمود، ورغم التضحيات الكبيرة التي دفعت على هذا الطريق لكن النهاية كانت مشرقة وعظيمة".

وأشار هنية، إلى أن "ذكرى صفقة وفاء الأحرار تتزامن وشعبنا منتفض في أرجاء الوطن وخاصة في القدس وفي الضفة الغربية في شمال الضفة عرين الأسود وفي جنين القسام".

وأكد أن "الانتفاضة المتجددة المتصاعدة المتعاظمة بكل أرجاء الضفة امتداد لروح سيف القدس هذا السيف الذي لن يغمد أبدا إلا بتحرير أسرانا وتحرير مسرى نبينا".

وقال هنية، إن "الانتفاضة والمقاومة المتواصلة جيل وراء جيل تنطلق التزاما بهذا المثلث الذهبي الذي تدور حوله قصة الصراع (القدس والأسرى والعودة لكل أرض فلسطين)".

وأضاف: "نحن في خضم صراع المشاريع الكبرى وفي خضم صراع الإرادات مع الاحتلال لكن إرادتنا أقوى وشعبنا الفلسطيني تتجدد فيه روح الصمود والمقاومة وشعبنا مصمم على الوقوف إلى جانب الاسرى كما الوقوف مع القدس والمسجد الأقصى ليتحرروا من أغلال القيد البغيض وليعودوا يتنسموا نسائم الحرية مجددا".

#اسماعيل هنية #كتائب القسام #الاسرى

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