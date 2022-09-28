إصابة عائلة في اعتداء لقوات الاحتلال بمسافر يطا

الخليل/سما/

أصيب أفراد عائلة بالاختناق والإغماء، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب منزلهم في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد عمور إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز صوب منزل المواطن كمال ربعي في قرية التواني بالمسافر، ما أدى لإصابة والدته المسنة فاطمة عمور بالاختناق والإغماء، إضافة لبقية أفراد العائلة، بينهم أطفال، بالاختناق أيضا.

وتتعرض مسافر يطا لاعتداءات متكررة وشبه يومية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، في خطوة تستهدف تهجير عشرات العائلات في العديد من القرى والخرب والتجمعات البدوية عن منازلها لصالح عمليات التوسع الاستيطاني في المنطقة.