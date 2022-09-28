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توقيع اتفاقية لدعم التعليم في القدس بقيمة 6.3 مليون دولار

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية لدعم التعليم في القدس بقيمة 6.3 مليون دولار



رام الله/سما/

برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقعت ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيست، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين (UNDP) إيفون هيلي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية دعم لصالح قطاع التعليم في القدس بمبلغ إجمالي قيمته 6.3 مليون دولار.

وحضر توقيع الاتفاقية، التي جرت في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، وزيرا شؤون القدس فادي الهدمي، والتربية والتعليم مروان عورتاني.

وتشمل الاتفاقية شراء مبنى وتحويله إلى مدرسة تتكون من 12 غرفة صفية، ستخدم حوالي 350 طالبة في القدس، وستوفر أيضا إنشاء 15 مختبرا تعنى بالتعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إضافة إلى دعم برامج لا منهجية في 25 مدرسة بالقدس، ودعم لمديرية التعليم في القدس.

وقال اشتية: "تأتي أهمية هذه الاتفاقية في ظل تعرض القدس حاليا لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة على قطاع التعليم والوجود الفلسطيني برمته فيها، خاصة فيما يتعلق بمحاولة تزوير المنهاج الفلسطيني، وفرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية".

وشكر مملكة النرويج، على دعمها المتواصل لفلسطين، مشددا على أهميته خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها شعبنا.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية ليست الأولى فيما يتعلق بدعم النرويج للقدس، وستكون هناك قريبا اتفاقية لدعم 15 مدرسة في القدس بالطاقة الشمسية، ودعم لقطاع الصحة والاقتصاد والإسكان، بمبلغ 12 مليون دولار لصالح أهلنا في القدس

#التعليم #القدس
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