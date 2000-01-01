أوكرانيا: سنطلب من "إسرائيل" رسمياً تزويدنا بأنظمة الدفاع الجوي

كييف/سما/

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء،أنّ بلاده "ستطلب من إسرائيل رسمياً تزويدها بأنظمة دفاع جوي".

وقال كوليبا في إحاطةٍ إعلامية: "أوكرانيا ستتوجه إلى إسرائيل وترسل طلباً رسمياً لتزويدها الفوري بوسائل للدفاع الجوي، إلى جانب طلب التعاون والمساعدة في هذا المجال".

كذلك أعلن كوليبا إرسالهِ مقترحاً إلى الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وأضاف: "في ضوء الدمار الكبير الذي أحدثته الطائرات المسيرة الإيرانية للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وأيضاً فيما يتعلق بظهور تقارير عن احتمال استمرار إمداد إيران بالأسلحة إلى روسيا، أقدّم اقتراحاً للرئيس بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران".

ويأتي طلب كوليبا من "إسرائيل" تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي بعدما دعا أعضاء في الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي إلى إرسال "القبة الحديدية" إلى أوكرانيا، بالرغم من تهديد روسيا "تل أبيب" بأن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومنذ أيام، أورد الإعلام الإسرائيلي أنّ "شركة صناعات أمنية إسرائيلية باعت الجيش الأوكراني منظومات مضادة للطائرات المسيرة (anti-drone)، قادرة على اعتراض عمل طائرات مسيرة قتالية والتشويش عليها".

وفي وقتٍ لاحق، أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنّ "خطط إسرائيل بشأن تزويد كييف بالأسلحة "طائشة للغاية"، مضيفاً: "هذا الأمر سيدمر كل العلاقات بيننا".

وفي السياق، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن القلق الإسرائيلي المتزايد من استخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا، مشيرةً إلى أنّه يجب تزويد الأوكرانيين بمنظومات دفاعية ضد هذه المسيرات.

وقد ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ المسيّرة الإيرانية، "شاهد 136"، "نجحت في تحدي الجيش الأوكراني"، مبيّناً أنّ "إسرائيل تتابع عن كثب المسيّرات التي ستؤثر في أي نزاع مستقبلي".

وذكر أنّه "يجب تزويد الأوكرانيين بمنظومات دفاعية تقتل المسيّرات أو الصواريخ البالستية الإيرانية"، مؤكّداً أنّ "إسرائيل" يجب أن تضع نفسها بشكل واضح مع المعسكر الغربي الذي يساعد أوكرانيا، ويجب عليها مساعدة أوكرانيا أكثر ممّا تفعل حالياً".