يديعوت: قوات الأمن الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى..

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن الإسرائيلية لا زالت تجري عمليات بحث مكثفة عن منفذ عملية حاجز شعفاط.



وأضافت الصحيفة العبرية أن قوات الأمن في حالة تأهب قصوى في أعقاب مرور عشرة أيام على عمليات البحث عن منفذ العملية دون العثور عليه حتى اللحظة.



وأشارت إلى أن قوات الأمن لديها تخوف من تنفيد عملية آخرى على غرار عملية حاجز شعفاط، وتنفذ القوات اعتقالات يومية للشبان الفلسطينيين في إطار الجهود العثور على المنفذ.



يُذكر أن عملية حاجز شعفاط، والذي قتل خلاله المجندة الإسرائيلية نوا لازار، منفذها تمكن من إطلاق ثماني رصاصات على الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يقفون أمامه على بعد أمتار قليلة. بعد أن نزل من السيارة وسط الحاجز - دون أن يتمكن أحد من إطلاق النار عليه، ثم بدأ بالانسحاب مشياً على الأقدام سالماً باتجاه مخيم شعفاط القريب.