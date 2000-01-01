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الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الأسترالي

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الأسترالي



القدس المحتلة/سما/

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، السفير الأسترالي لدى تل أبيب بول غريفيث إثر تراجع بلاده عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي.
 
وذكرت الإذاعة أنه "تم استدعاء السفير الأسترالي بول غريفيث لتوضيح الخطوة التي أقدمت عليها بلاده".
 
وكانت صحيفة "الغارديان" قد كشفت أن النص المحذوف اشتمل على القول "القدس الغربية عاصمة لإسرائيل". 
 
في المقابل، قامت وزيرة الخارجية الأسترالية الثلاثاء، بنفي ما ورد في التقرير عن تراجع بلادها عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وفقًا لجيروزالم بوست.
 
وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن "الحكومة السابقة اتخذت قرار الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل". ولم تتخذ الحكومة الحالية أي قرار بالتغيير. تظل أستراليا صديقًا قديمًا وداعمًا قويًا لإسرائيل".
 
وأضافت وونغ، مع ذلك، فإن "الحكومة الأسترالية تواصل النظر في الوضع النهائي للقدس كمسألة يتعين حلها بإطار أي مفاوضات سلام مقبلة".

#استراليا #اسرائيل

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