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المنطقة العربية على موعد مع "كسوف جزئي" للشمس

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنطقة العربية على موعد مع "كسوف جزئي" للشمس



وكالات/سما/

تشهد المنطقة العربية كسوفا جزئيا للشمس، يوم الثلاثاء، المقبل الموافق 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويشاهد من الدول العربية ما عدا المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي إنه “يمكن رؤية الكسوف من معظم أوروبا وشمال شرق إفريقيا وغرب ووسط آسيا ويبدأ الكسوف دائما من المناطق الغربية وينتقل تدريجيا باتجاه الشرق”.

وأوضح أنه بالنسبة للكرة الأرضية سيبدأ الكسوف من شمال غرب أوروبا بالقرب من آيسلاندا في الساعة 08:58 صباحا بتوقيت جرينتش ثم ينتقل تدريجيا إلى شمال إفريقيا ثم إلى غرب آسيا ليصل الذروة في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت جرينتش إلى أن ينتهي في الساعة 01:02 ظهرا بتوقيت جرينتش في وسط بحر العرب وستكون أعلى نسبة للكسوف في روسيا بنسبة 86%.

وأضاف بالنسبة للدول العربية ستكون أعلى نسبة للكسوف في شمال العراق تليها بلاد الشام والنصف الشمالي من الجزيرة العربية ومن ثم مصر والنصف الجنوبي من الجزيرة العربية ومن ثم ليبيا وتونس والسودان والصومال وجيبوتي وسيكون مرئيا بشكل بسيط جدا من شمال شرق الجزائر فقط.

وحذر مركز الفلك الدولي من النظر مباشرة نحو الشمس وقت الكسوف بدون استخدام النظارات الشمسية الخاصة لرصد الكسوف والمرشحات الخاصة، لما فيه من خطر على العين.

#الشمس #كسوف جزئري

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