مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون في تل الرميدة وسط الخليل

الخليل/سما/

اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، وبمساندة قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون، في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية :"اعتدى مستوطنو المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة وسط المدينة على قاطفي الزيتون وعلى المتضامنين الاجانب اثناء حملة قطف الزيتون في تل الرميدة، التي تنفذ بمساعدة تجمع شباب ضد الاستيطان.

وطالت عملية اعتداء المستوطنين، عائلة أبو شخدم التي كانت تقطف ثمار زيتونها.

وأشار المزارعون إلى أن المستوطنين وفي كل عام يعترضون للمزارعين ويطردونهم ويجبرونهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم ويمنعونهم من قطف ثمار الزيتون.