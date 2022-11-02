فيديو: إطلاق نار يستهدف مستوطنة "شاكيد" شمال الضفة

القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة 12 العبرية مساء اليوم الثلاثاء أن مستوطنة "شاكيد" قرب جنين تعرضت لعملية إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين صباح اليوم.



وقالت القناة العبرية إن إضرار لحقت في ثلاثة منازل بالمستوطنة، وأصابت الرصاصات المنازل بشكل مباشر دون وقوع إصابات في صفوف المستوطنين.



وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال بيان له أنه وقعت عملية إطلاق النار صباح اليوم على مستوطنة "شاكيد" شمال الضفة الغربية، وأشار إلى إن قوات الجيش الإسرائيلي تجري عمليات بحث عن منفذي العملية.



وفي ذات السياق هاجم رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة ، يوسي دغان ، الحكومة الإسرائيلية قائلاً: "هذه الحكومة تهمل الأمن في مستوطنات الضفة ، وفي ديزنغوف بتل أبيب ، وفي إلعاد، وفي كل مكان آخر بإسرائيل، هذا الإهمال يجب أن يتوقف، يجب على الحكومة أن تستعيد وعيها ."