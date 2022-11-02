زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

القدس المحتلة/سما/

قالت "القناة 13 العبرية" مساء اليوم الثلاثاء نقلاً عن الجيش اللبناني إن زوارق حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية للمرة الثانية صباح يوم أمس.



وأضافت القناة العبرية أن الزوارق الحربية الإسرائيلية اخترقت المياه اللبنانية من منطقة رأس الناقورة الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.



وأشارت إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نفى أن يكون هناك اختراق للمياه الإقليمية اللبنانية وفق قوله.



يُذكر أن الجيش اللبناني، قال يوم الأحد الماضي، إن أربع سفن حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة مئات الأمتار لعدة دقائق.