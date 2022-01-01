لأول مرة منذ عشر سنوات.. وفد من حماس يزور دمشق غداً

غزة/سما/

يزور وفد من حركة حماس دمشق غدا الأربعاء، لأول مرة منذ 10 سنوات للقاء الرئيس السوري بشارالأسد ،جاء ذلك وفق ما أوردت وكالة يونيوز الاخبارية الأيرانية.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية قد كشفت أن وفداً من حركة حماس سيصل سوريا خلال الأيام القادمة ضمن مجموعة وفود فصائلية فلسطينية

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حركة حماس، قولها: "تمّ إبلاغ الحركة بنيّة الرئيس بشار الأسد استقبال الفصائل الفلسطينية، وأن حماس مَدعوَّة إلى هذا اللقاء، وهو ما ردّت عليه الأخيرة بالإيجاب، مؤكدة أن مسؤول ملفّ العلاقات العربية والإسلامية لديها، خليل الحية، ووفداً قيادياً منها، سيكونان ضمن الجمْع المتوجّه إلى دمشق".

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة الوطن السورية إن "القيادة السورية ستستقبل خلال الأيام القليلة المقبلة وفداً يضم فصائل المقاومة الفلسطينية، بينهم ممثلون عن حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وتحديداً من الجناح المقاوم وليس الجناح الإخواني".

وأضاف الصحيفة: " اجتمعت الفصائل في بيروت، وأبلغونا بأن رئيس وفد "حماس" الذي سيزور سورية هو مسؤول العلاقات العربية – العربية في الحركة خليل الحية.

وكانت "حماس" قد أعلنت، في بيان لها، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، عن عزمها المضي في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سورية.