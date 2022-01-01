غنيم يبحث مع وزير المياه المصري التعاون المشترك

رام الله/سما/

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم التعاون بين الجانبين، والقضايا التي تطرق لها أسبوع القاهرة للمياه، والتي تركزت على التغير المناخي وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية، والتركيز على أهمية تنفيذ سياسات تكاملية المياه للتوصل إلى حلول مستدامة لادارة الموارد المائية.

وأضاف غنيم خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، أن قطاع المياه الفلسطيني وفي ظل التحديات التي يشهدها، يعمل بشكل متسارع لإيجاد الخطط والحلول التي يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات.

وأكد الطرفان أهمية العمل والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة والادارة المثلى للموارد البشرية. حيث أشار غنيم إلى تخطيط فلسطين للشروع في بناء السدود التي باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات التي نواجهها، منوها إلى الخبرة المصرية وإمكانية التعاون في هذا الجانب.

كما أكد الطرفان أهمية العمل في تنفيذ اتفاقية التعاون التي تم توقيعها سابقا للعمل على رفع قدرات الطواقم الفنية وتبادل الخبرات في مجالات الري والموارد المائية، وتقديم الدعم الفني في مجالات المياه الجوفية وإدارة تنمية الموارد المائية.