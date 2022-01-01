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جنين: انطلاق الفعاليات المركزية لقطف الزيتون

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: انطلاق الفعاليات المركزية لقطف الزيتون



جنين/سما/

 أعلنت مديرية الزراعة في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق الفعاليات المركزية لموسم قطف الزيتون في قرية أم دار بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين المحاذية لجدار الفصل العنصري والمستوطنات، وذلك بالتعاون مع محافظة جنين، واتحاد الفلاحين، وتحت رعاية وزير الزراعة رياض عطاري، ومحافظ جنين أكرم الرجوب.   

وقال مدير زراعة جنين باسم أبو حماد ، إن قطاع الزيتون في محافظة جنين يشكل ربع زيت الزيتون المنتج في فلسطين، حيث يزرع في جنين حوالي 2 مليون شجرة زيتون من أصل 12 مليون شجرة في فلسطين".

وأضاف أبو حماد، "يتوقع إنتاج حوالي 8 آلاف طن زيت لهذا الموسم في المحافظة"، مشددا على أهمية هذا العمل التطوعي وإشراك الطلاب في هذا اليوم، من أجل غرس روح الانتماء والتعاون والعمل التطوعي لديهم.

وشارك في فعالية العمل التطوعي ممثلين عن وزارة الزراعة، والمحافظة، واتحاد الفلاحين، والدفاع المدني، وعن المؤسسات الرسمية المدنية والأهلية واللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في محافظة جنين، وطلبة مدارس.  

#جنين #قطف الزيتون

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