نشطاء في أميركا يعيدون نشر جرائم الاحتلال بحق شعبنا على "تويتر"

واشنطن/سما/

أعاد نشطاء في الولايات المتحدة، نشر الأخبار ومقاطع الفيديو والصور التي ترصد جرائم الاحتلال بحق شعبنا، على موقع "تويتر".

وجرى نشر مئات التغريدات التي ترجمت للغات عدة، قد أعيد نشرها آلاف المرات من قبل نشطاء وأعضاء في منظمات حقوقية أميركية للتذكير بضرورة وقف تقديم المساعدات الاميركية لدولة الاحتلال المادية والعسكرية منها التي تستخدم ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت التغريدات النظر إلى "الهجمات الاسرائيلية المروعة في القدس، ونابلس، وجنين من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء، إضافة للاقتحامات اليومية للأماكن المقدسة".

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