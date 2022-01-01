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"فتح": حصار نابلس لن يزيد شعبنا إلا إصرارًا على مقاومة الاحتلال

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": حصار نابلس لن يزيد شعبنا إلا إصرارًا على مقاومة الاحتلال



رام الله/سما/

أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، أنّ استمرار حصار محافظة نابلس من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ما هو إلا إمعانٌ في سياسة العقاب الجماعي التي يُمارسها بحقّ شعبنا، ولن تزيده إلا إصرارًا على مقاومة الاحتلال ومستوطنيه، وحماية مشروعه الوطنيّ، المتمثّل بإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس.

وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الثلاثاء، أنّ الحصار الذي تتعرّض له محافظة نابلس، سواء عبر إغلاق المنافذ إليها، أو تفتيش المواطنين ومركباتهم، وغيرها من الإجراءات التي تُمارس بحقّ شعبنا، في محاولة لكسر إرادته، لن تُحقّق للاحتلال مراده في شرعنة وجوده.

وأكدت أنّ الحركة وكوادرها ومناضليها سيواصلون نضالهم التحرُّري، وصولًا إلى انتزاع حقوق شعبنا المشروعة.

#حصار نابلس

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