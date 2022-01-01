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الهدمي يرحب بقرار استراليا حول القدس

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهدمي يرحب بقرار استراليا حول القدس



القدس المحتلة/سما/

رحب وزير شؤون القدس فادي الهدمي بقرار استراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وتمسكها بحل الدولتين.

وقال الهدمي في بيان، اليوم الثلاثاء، "إن قرار استراليا هو قرار نثمنه ونرحب به، سيما وأنه يأتي في سياق الاجماع الدولي، وهو بمثابة تصحيح لخطأ".

وأضاف الهدمي أن "إعلان استراليا بأن حل القضية في إطار أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين وتمسكها بحل الدولتين يستدعي منها خطوة إضافية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 1967".

ودعا وزير شؤون القدس الدول القليلة جدا التي خرجت عن الاجماع الدولي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لأن تحذو حذو استراليا بالتراجع عن خطأها.

#فادي الهدمي #القدس #استراليا

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