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برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس للشهر المقبل

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس للشهر المقبل



جنين/سما/

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، برنامج الزيارات العائلية للأسرى من محافظتي جنين وطوباس، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لشهر تشرين الثاني المقبل، وذلك وفق البرنامج التالي:

السجن

موعد الزيـارة

هدريـــم &هشــــارون

(Ofek, Rimonim, Hadarim, Hasharon)

28

جلبـــوع 1 Gilboa

09

شطــا Chittah

09

بئـــــر السبـــــع (Eshel, Ohalei Kedar, Ela, Dekel)

21

دامــــون / كرمل (عتليت) Damoun

23

عسقــــلان Shikma  

21

تسلمون Tzalmoun

-

الرملــــة

(Ayalon, Nitzan, Givon, Magen, Neve Tirza)

10

سهرونيم   Sahronim

30

كيشون Kishon

-

أبوكبير Abu Kabir

-

نفحا Nafha

20

رامون Ramon

20

عوفر   Ofer   

14

مجــــدو

Mejjedo

المجموعة الأولى

08

المجموعة الثانية

22

النقــــب

Qeziot

المجموعة الأولى

06

المجموعة الثانية

14

ونوهت إلى أن تسجيل الزيارات ينتهي قبل موعد الزيارة بأسبوع، ولن يتم التسجيل بعد الموعد المذكور، كما أن الزيارة تتم مرة واحدة شهريا، وأنه يسمح لأبناء واخوة الأسير القاصرين (أقل من 16 سنة) بالمشاركة بالزيارة برفقة قريب من الدرجة الأولى.

وأوضحت أن المستندات المطلوبة للزيارة، هي: (الهوية الشخصية، تصريح الزيارة، شهادة الميلاد الاصلية للمرافقين -يجب ان يكون المرافق مسجل بملحق الام او الاب).

وبالنسبة للمستندات المطلوبة للمرافق القاصر الذي سيزور برفقة قريب من الدرجة الأولى (دون ولي الأمر)، هي: شهادة الميلاد الأصلية، صورة عن هوية الام او الاب يظهر فيها اسم المرافق، ورقة كفالة موقعة من ولي الامر).

ونوهت إلى أن استلام التصاريح من مكتب الصليب الأحمر قبل موعد الزيارة هي مسؤولية الزائر.

#زيارات #اسرى

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