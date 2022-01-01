برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس للشهر المقبل

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، برنامج الزيارات العائلية للأسرى من محافظتي جنين وطوباس، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لشهر تشرين الثاني المقبل، وذلك وفق البرنامج التالي:
السجن
موعد الزيـارة
هدريـــم &هشــــارون
(Ofek, Rimonim, Hadarim, Hasharon)
28
جلبـــوع 1 Gilboa
09
شطــا Chittah
09
بئـــــر السبـــــع (Eshel, Ohalei Kedar, Ela, Dekel)
21
دامــــون / كرمل (عتليت) Damoun
23
عسقــــلان Shikma
21
تسلمون Tzalmoun
-
الرملــــة
(Ayalon, Nitzan, Givon, Magen, Neve Tirza)
10
سهرونيم Sahronim
30
كيشون Kishon
-
أبوكبير Abu Kabir
-
نفحا Nafha
20
رامون Ramon
20
عوفر Ofer
14
مجــــدو
Mejjedo
المجموعة الأولى
08
المجموعة الثانية
22
النقــــب
Qeziot
المجموعة الأولى
06
المجموعة الثانية
14
ونوهت إلى أن تسجيل الزيارات ينتهي قبل موعد الزيارة بأسبوع، ولن يتم التسجيل بعد الموعد المذكور، كما أن الزيارة تتم مرة واحدة شهريا، وأنه يسمح لأبناء واخوة الأسير القاصرين (أقل من 16 سنة) بالمشاركة بالزيارة برفقة قريب من الدرجة الأولى.
وأوضحت أن المستندات المطلوبة للزيارة، هي: (الهوية الشخصية، تصريح الزيارة، شهادة الميلاد الاصلية للمرافقين -يجب ان يكون المرافق مسجل بملحق الام او الاب).
وبالنسبة للمستندات المطلوبة للمرافق القاصر الذي سيزور برفقة قريب من الدرجة الأولى (دون ولي الأمر)، هي: شهادة الميلاد الأصلية، صورة عن هوية الام او الاب يظهر فيها اسم المرافق، ورقة كفالة موقعة من ولي الامر).
ونوهت إلى أن استلام التصاريح من مكتب الصليب الأحمر قبل موعد الزيارة هي مسؤولية الزائر.