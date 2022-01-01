قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الزكاة

رام الله/سا

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني.

وأوضح البكري، في بيان صحفي، إن هذه الخطوة جاءت لتحسين وتطوير مستوى البرامج والمشاريع المنفذة من قبل صندوق الزكاة، ولجانه المركزية والفرعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السائدة نتيجة الحصار الإسرائيلي على أبناء شعبنا.

وأشار إلى أن الوزارة ستبقى على الدوام السند والعون لأبناء شعبنا، من الفقراء، والمحتاجين، والأيتام، وأن الخطة الحالية تقضي بتطوير أداء صندوق الزكاة، من النواحي التنفيذية، والإدارية، والمالية، موضحا أن مجلس إدارة الصندوق وضع خطة لإجراء كافة الاتصالات مع مختلف الجهات الخيرية في الوطن والخارج لدعم لجان الزكاة، وتوفير احتياجاتها.

وجاء المجلس الجديد على النحو الآتي:

وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري– رئيسا .

وكيل الوزارة حسام أبو الرب – نائبا .

علي سرطاوي/ كفاءات علمية - عضوا .

بدر زهير مرقة / جمعيات العمل الخيري – عضوا .

رضوان ابو سنينة / قطاع خاص – عضوا .

هيثم محمد عويضة / قطاع خاص - عضوا .

محمد ضمين أبو خليل / قطاع خاص – عضوا .

محمد عطا دياب الحلو / مراكز تحفيظ القرآن الكريم - عضوا .

خالد يونس خلاف / مدير عام صندوق الزكاة - مقررا .