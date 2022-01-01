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الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في خان يونس وغزة

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في خان يونس وغزة



غزة/سما/

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، الغاز المدمع صوب المزارعين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واستهدفت مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المزارعين وهم يقومون بفلاحة أراضيهم في منطقة حي النجار شرق خزاعة الى الشرق من خان يونس، ما اضطرهم إلى تركها والعودة إلى بيوتهم، دون وقوع إصابات.

كما فتحت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة صوب مراكب الصيادين غرب منطقة السودانية شمال مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين أجبروا على مغادرة المكان.

الجدير ذكره، أن الاحتلال يتعمد يوميا استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شرق القطاع، إضافة إلى استهداف الصيادين في بحر غزة.

#الاحتلال #المزارعين #خانيونس #غزة

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