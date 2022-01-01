القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت احرونوت":

- المعركة الانتخابية تبدأ اليوم

- روسيا تحذر اسرائيل: بيع السلاح لأوكرانيا سيؤدي إلى هدم العلاقات بين البلدين

- عملاء الموساد خطفوا شابا من غزة متخصصا ببرمجة الحاسوب في ماليزيا والشرطة الماليزية تحرره من الخاطفين.

- اهانة رئيسة حكومة بريطانيا: محاولة للإطاحة بها

- ترمب يتهم اليهود بنكران الجميل كونهم لم يصوتوا له

"معاريف":

- طائرات مسيرة انتحارية تقصف كييف ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف يحذر اسرائيل من بيع السلاح لأوكرانيا

- بايدن يوجه دعوة للرئيس الإسرائيلي لزيارة واشنطن.. ووصفت الزيارة بأنها سياسية

- الهدف مجموعة "عرين الأسود": سحب تصاريح العمل من 164 شخصا تدعي الأجهزة الامنية الإسرائيلية أنهم من أقاربها

- تفاؤل حذر: انخفاض العمليات في منطقة نابلس

- اعتقال شاب من قرية صفا كونه هدّد مجندة كانت صديقة للتي قتلت على حاجز شعفاط

- ترمب يفتح جبهة ضد يهود الولايات المتحدة وادارة بايدن تتهمه باللاسامية

- منظمات يهودية: اقوال ترمب تلامس كراهية لليهود

"هآرتس":

- المعركة الانتخابية الحقيقية بدأت اليوم

- روسيا تقصف كييف وتحذر اسرائيل

- رئيس الوزراء الفلسطيني يزور مخيم جنين ومسؤول في فتح يصرح "لم نفقد السيطرة في جنين"

- توقيف جندي أطلق الرصاص في حوارة