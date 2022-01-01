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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

 فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت احرونوت": 

- المعركة الانتخابية تبدأ اليوم 

- روسيا تحذر اسرائيل: بيع السلاح لأوكرانيا سيؤدي إلى هدم العلاقات بين البلدين 

- عملاء الموساد خطفوا شابا من غزة متخصصا ببرمجة الحاسوب في ماليزيا والشرطة الماليزية تحرره من الخاطفين.

- اهانة رئيسة حكومة بريطانيا: محاولة للإطاحة بها 

- ترمب يتهم اليهود بنكران الجميل كونهم لم يصوتوا له

"معاريف": 

- طائرات مسيرة انتحارية تقصف كييف ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف يحذر اسرائيل من بيع السلاح لأوكرانيا 

- بايدن يوجه دعوة للرئيس الإسرائيلي لزيارة واشنطن.. ووصفت الزيارة بأنها سياسية 

- الهدف مجموعة "عرين الأسود": سحب تصاريح العمل من 164 شخصا تدعي الأجهزة الامنية  الإسرائيلية أنهم من أقاربها

- تفاؤل حذر: انخفاض العمليات في منطقة نابلس 

- اعتقال شاب من قرية صفا كونه هدّد مجندة كانت صديقة للتي قتلت على حاجز شعفاط 

- ترمب يفتح جبهة ضد يهود الولايات المتحدة وادارة بايدن تتهمه باللاسامية 

- منظمات يهودية: اقوال ترمب تلامس كراهية لليهود 

"هآرتس": 

- المعركة الانتخابية الحقيقية بدأت اليوم 

- روسيا تقصف كييف وتحذر اسرائيل 

- رئيس الوزراء الفلسطيني يزور مخيم جنين ومسؤول في فتح يصرح "لم نفقد السيطرة في جنين" 

- توقيف جندي أطلق الرصاص في حوارة

#الصحف الاسرائيلية

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