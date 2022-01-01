فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الثلاثاء.
"يديعوت احرونوت":
- المعركة الانتخابية تبدأ اليوم
- روسيا تحذر اسرائيل: بيع السلاح لأوكرانيا سيؤدي إلى هدم العلاقات بين البلدين
- عملاء الموساد خطفوا شابا من غزة متخصصا ببرمجة الحاسوب في ماليزيا والشرطة الماليزية تحرره من الخاطفين.
- اهانة رئيسة حكومة بريطانيا: محاولة للإطاحة بها
- ترمب يتهم اليهود بنكران الجميل كونهم لم يصوتوا له
"معاريف":
- طائرات مسيرة انتحارية تقصف كييف ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف يحذر اسرائيل من بيع السلاح لأوكرانيا
- بايدن يوجه دعوة للرئيس الإسرائيلي لزيارة واشنطن.. ووصفت الزيارة بأنها سياسية
- الهدف مجموعة "عرين الأسود": سحب تصاريح العمل من 164 شخصا تدعي الأجهزة الامنية الإسرائيلية أنهم من أقاربها
- تفاؤل حذر: انخفاض العمليات في منطقة نابلس
- اعتقال شاب من قرية صفا كونه هدّد مجندة كانت صديقة للتي قتلت على حاجز شعفاط
- ترمب يفتح جبهة ضد يهود الولايات المتحدة وادارة بايدن تتهمه باللاسامية
- منظمات يهودية: اقوال ترمب تلامس كراهية لليهود
"هآرتس":
- المعركة الانتخابية الحقيقية بدأت اليوم
- روسيا تقصف كييف وتحذر اسرائيل
- رئيس الوزراء الفلسطيني يزور مخيم جنين ومسؤول في فتح يصرح "لم نفقد السيطرة في جنين"
- توقيف جندي أطلق الرصاص في حوارة