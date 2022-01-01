"الفالوجة" الفلسطينية تحيي حفل افتتاح مهرجان أطفال العالم في القاهرة

القاهرة/سما/

أحيت فرقة الفالوجة للفنون الشعبية حفل افتتاح مهرجان أطفال العالم في نسخته الثالثة الذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية، بمشاركة 23 دولة من مختلف دول العالم، في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف باتفاقية المناخ.

ويعقد المهرجان تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة عزة الدري، وتستمر أعماله حتى 21 الجاري بالقاهرة.

ودأبت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة على الحضور في كافة دورات المهرجان وترشيح المشاركين باسم دولة فلسطين، ترسيخًا للهوية الثقافية والتراثية الفلسطينية في كافة المحافل، حيث قدمت فرقة الفالوجة للفنون الشعبية الفلسطينية فقرات من الدبكة والتراث الفلسطيني، والتي نالت استحسان وتفاعل الحضور بالأغاني الوطنية.