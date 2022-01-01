اشتية يرحب بتراجع الحكومة الاسترالية عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

رام الله/ سما/

رحب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بقرار الحكومة الإسترالية، التراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغائه، وتأكيد التزامها بحل الدولتين، ورفضها لأي محاولات من شأنها تقويض هذا الحل.

وقال رئيس الوزراء في بيان اليوم الثلاثاء ، إن قرار الحكومة الاسترالية ، ينسجم مع القانون الدولي، والشرعية الدولية، ويعزز فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو رسالة لإسرائيل أن ضمها للأراضي الفلسطينية لا يقبله العالم.

وأشاد اشتية برئيس الوزراء؛ زعيم حزب العمال الاسترالي أنتوني ألبانيز، وحكومته على هذا القرار الحكيم، والشجاع، الذي يعبر عن احترام استراليا، وانحيازها لقيم الحق، والعدل والحرية، وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية، معربا عن أمله بأن تعترف استراليا بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.