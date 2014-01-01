جنرال اسرائيلي: مصلحةً تل أبيب العليا بألّا تندلِع حربًا حاليا والقبة الحديدية بدائية..

القدس المحتلة/ سما/
رأى الجنرال الإسرائيليّ المُتقاعِد د. يوسي لانغوتسيكي، الحائز مرّتيْن على جائزة (أمن الكيان)، رأى أنّ منظومة (القبّة الحديديّة)، التي تفتخر وتتباهى بها إسرائيل، هي منظومة بدائيّة وغيرُ قادرةٍ على التعامل مع السيناريو المُتوقّع والذي بحسبه ستتعرَّض دولة الاحتلال لتهديدٍ إستراتيجيٍّ خطيرٍ يشمل 200 ألف (تهديدٍ طائرٍ)، بينها إمطار العمق الإسرائيليّ بألفيْ صاروخٍ في اليوم، وهذا الصواريخ كمًا ونوعًا، من شأنها أنْ تُصيب في مقتلٍ الجبهة الداخليّة في الكيان، المنشآت الإستراتيجيّة وقوّات جيش الاحتلال، على حدّ تعبيره.
وأوضح الجنرال أنّ (التهديدات الطائرة) تشمل: صواريخ، مقذوفات، قذائف، من بينها أكثر من ألف صاروخٍ من (الدرجة الأولى)، أيْ صواريخ سريعة، نصل إلى 1300 متر في الثانية، والتي تتميّز بقدرةٍ ودقّةٍ، أيْ إصابة أيّ هدفٍ، واحتمال الخطأ هو خمسة أمتارٍ فقط، كما أنّها تحمل رؤوسًا متفجرّةً وتدميريّةً، تصِل زنة الواحدة منها إلى نصف طنٍّ من المواد المُتفجرّة، لافتًا إلى أنّ الأعداء في هذه الحالة هم حماس في قطاع غزّة، حزب الله في لبنان، وإيران في حال اندلاع حربٍ شاملةٍ، كما أكّد في مقالٍ نشره بصحيفة (معاريف) العبريّة.
علاوة على ذلك، شدّدّ الجنرال الإسرائيليّ على أنّ منظومة (القبّة الحديديّة)، التي تعتبر إنجازًا تكنولوجيًا، لا تعدو كونها إجابةً جزئيّةً ومحدودةً على التهديد أعلاه، وهو التهديد الذي في حال تحققه سيُنزِل بإسرائيل ضربةً إستراتيجيّةً خطيرةٍ وشديدةً، بحسب أقواله.
ad