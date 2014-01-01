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ليفربول يستهدف ضم نجم برشلونة في الشتاء

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يستهدف ضم نجم برشلونة في الشتاء



وكالات

أبدى ليفربول الإنجليزي اهتمامه بالحصول على خدمات أحد نجوم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقررة في كانون الثاني/يناير القادم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، يريد التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ، ليعزز خط الوسط الذي عانى من الإصابات هذا الموسم.

كما يأخذ ليفربول بالحسبان عقود لاعبيه جيمس ميلنر ونابي كيتا وأليكس أوكسيلد شامبرلين، التي ستنتهي في الصيف القادم، وكذلك إعارة آرثر ميلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يسعى إلى تقديم عرض من أجل ضم دي يونغ في الشتاء، موضحة في الوقت نفسه أن "قرار رحيله عن برشلونة في وسط الموسم، ليس سهلا".

وارتبط اسم فرينكي دي يونغ بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي على مدار الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم، بسبب تمسك اللاعب بالبقاء في برشلونة.

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