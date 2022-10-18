  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العمل بغزة تنشر اليوم رابطًا للاستعلام عن دور المسجلين للعمل في الداخل المحتل

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمل بغزة تنشر اليوم رابطًا للاستعلام عن دور المسجلين للعمل في الداخل المحتل



غزة/ سما /

قالت وزارة العمل بغزة إنها ستنشر مساء اليوم الثلاثاء، رابطا خاصاً باستعلام المسجلين للعمل في الداخل المحتل، من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن.

وذكرت أنها ستقوم بتحديد الدور عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها المواطن في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره.

وقالت الوزارة إنها قامت اليوم بتثبيت النقاط التي حصل عليها كل مواطن حسب المعايير المعلنة، وإنها ستقوم بتحديثها كل ثلاثة أشهر مرة واحدة فقط، وعليه سيكون التحديث الجديد بداية العام القادم ٢٠٢٣، مع استمرار إتاحة المجال للتسجيل لمن يرغب من غير المسجلين.

وأكدت أنها قامت بإعطاء الأولوية لأصحاب السجلات التجارية المرمزة (غير الحقيقية)، وذلك بإنهاء ملفات ٢٠١٩ و٢٠٢٠ حيث تم ترشيحها بشكلٍ كاملٍ في الدفعات السابقة، كما قامت بإعطاء الأولوية بزيادة النقاط لباقي أصحاب السجلات التجارية المرمزة، أو لمن قاموا بإغلاق أو الانسحاب من أي سجلاتٍ تجارية انضموا لها خلال الأعوام السابقة.

وقالت إنها بعد تاريخ اليوم الثلاثاء 18/10/2022 لن تقوم بإعطاء أي أولوية لأي ملفات سيتم تغييرها بعد اليوم، وذلك لانتهاء مدة تسوية السجلات التجارية بعد إتاحتها لعدة أشهر، وسيتم التعامل مع أي صاحب سجل يتم تسويته كأي مواطن سجل حديثا على الرابط دون أي أولوية.

وتنوه الوزارة لجميع المواطنين المسجلين أنها تتفهم كافة الأوضاع الإنسانية والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا العظيم، لكنها تؤكد أنها لن تتعامل مع أي حالة استثنائية خارج النظام والدور المعمول به، وذلك لعدم ظلم أيٍ من المواطنين، ولتحقيق العدالة بين الجميع، وتتمنى تفهم مواطنينا حرصنا على خدمتهم دون محاباة أو انحيازٍ، وذلك باستخدام العمل الإلكتروني الكامل دون أي تدخلٍ بشري.

وقال إنه لا يمكن التنبؤ بأوقات أو أعداد الترشيح للأسماء، حيث يقتصر دور الوزارة على ترشيح الأسماء للشئون المدنية، كما تنوه إلى أن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل حديثا سيتأخر عرضهم في خدمة الاستعلام لحين استيفاء جميع المعلومات، وترتيبها بالدور وفقا للمعمول به.

الأكثر قراءة اليوم

لهذه الأسباب.. "شاهد 136" تؤرق "إسرائيل"

وفاة شابين من غزة غرقاً في بحر اليونان

الغارديان: "لعبة العروش".. ماذا سيحدث إذا ترك الرئيس عباس منصبه؟

ماليزيا تحرر فلسطينيا من غزة اختطفه "الموساد"

ضاحي خلفان يتوقع ما سيحدث للعالم إذا عاد ترامب لرئاسة أمريكا

"عرين الأسود" تدعو المواطنين في نابلس للنفير .. ومدن الضفة تلبي النداء (فيديوهات)

"واللا": سيتم مناقشة فرض إغلاق كامل وعملية عسكرية واسعة على نابلس في هذا الحال..

الأخبار الرئيسية

جنرال اسرائيلي: مصلحةً تل أبيب العليا بألّا تندلِع حربًا حاليا والقبة الحديدية بدائية..

f563f30bc6d0fc3644f82e41f3940653

تفاصيل جديدة ومثيرة .. هكذا أخفق الموساد في عمليته ضد ناشط حماس من غزة داخل ماليزيا

XxwRy

رسميا .. أستراليا تلغي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وغضب في تل أبيب

مسؤول في "فتح" لـ "هآرتس": زيارة اشتية لمخيم جنين رسالة لاسرائيل وامريكا

FHemsj0WYAAhGQD-e1647857384364-640x400-1-1024x640

لهذه الأسباب.. "شاهد 136" تؤرق "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية