شقيق ووالدة شيرين عبد الوهاب يتهمانها بتعاطي المخدرات

القاهرة / وكالات /

شكلت حادثة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب فيا الآونة الأخيرة حالة كبيرة من الجدل في الوسط الفني وذلك بعد تعرضها لتمزق في الرباط الصليبي حيث نقلت على أثره إلى أحد المستشفيات.

وأفادت المعلومات أن شقيق شيرين عنّفها وضربها ولهذا السبب تم نقلها وحجزها في المستشفى من قبل شقيقها محمد عبد الوهاب.

ومؤخرًا، تم الكشف عن الكثير من الخبايا في قضية الفنانة المصرية التي شغلت الجمهور والوسط الفني، حيث كشف شقيقها ووالدتها أن شيرين كانت تتعاطى المخدرات مع طليقها الفنان المصري حسام حبيب.

وقال محمد عبد الوهاب، إنه اضطر إلى إدخال شقيقته المستشفى حتى يتم علاجها من المخدرات التي أدمنتها في الفترة الماضية، وذلك خوفا منه على شقيقته.

وتابع: "دخلت أختي المستشفى عشان بتشرب مخدرات وأختي بتضيع وواقعة في عصابة زوجها السابق حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ".

والمفاجاة أن والدة شيرين، كريمة أبو زيد، كشفت عن المزيد من التفاصيل وشهدت على كلام إبنها وقالت: "حسام حبيب ده شر أنقذوا بنتي منه وبتسهروا هما الاتنين يشربوا مخدرات وأنا اللي طلبت من ابني إنقاذ أخته".

وفجر الإعلامي عمرو أديب خبر إمكانية انتحار الفنانة شيرين، خلال تقديمه حلقة الأحد، من برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر.

وقال: "أنا رأيي إن شيرين ممكن في أي لحظة تنتحر، اللي يوصل للمرحلة دي وارد جدا نقوم في يوم مانلاقيش شيرين، وأنا مش عارف السبب، إنما إحنا بنتكلم عن ثروة في مصر هي شيرين عبد الوهاب".