  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

جريمة جديدة تهز مصر.. شاب يخنق خطيبته وسط الشارع

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة جديدة تهز مصر.. شاب يخنق خطيبته وسط الشارع



القاهرة / وكالات /

 أقدم شاب على قتل خطيبته خنقًا، وسط الشارع في منطقة العرب بمحافظة بورسعيد المصرية.

وفي حيثيات الواقعة، تلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغًا بوصول فتاة تدعى خلود السيد جثة هامدة إلى مستشفى النصر، مع وجود شبهة جنائية في وفاتها.
وهرع فريق أمني إلى موقع الحادث، وتبين أن شابًا يعمل في أحد المصانع بمنطقة “الاستثمار”، أقدم على قتل خطيبته (20 عامًا)، خنقًا وسط شارع “المشرق” في نطاق حي “الشرق”.
وتمكن الأهالي من الإمساك بالمتهم وتسليمه للشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ووضعت جثة الفتاة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادثة.
من جهتها، تباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات من أجل الوقوف على الأسباب التي دفعت الشاب لقتل خطيبته قبل إتمام الزواج منها.

الأكثر قراءة اليوم

لهذه الأسباب.. "شاهد 136" تؤرق "إسرائيل"

وفاة شابين من غزة غرقاً في بحر اليونان

الغارديان: "لعبة العروش".. ماذا سيحدث إذا ترك الرئيس عباس منصبه؟

ماليزيا تحرر فلسطينيا من غزة اختطفه "الموساد"

ضاحي خلفان يتوقع ما سيحدث للعالم إذا عاد ترامب لرئاسة أمريكا

"واللا": سيتم مناقشة فرض إغلاق كامل وعملية عسكرية واسعة على نابلس في هذا الحال..

زيارة اشتية لمخيم جنين: مجرد تعزية أم انقلاب في الموقف الرسمي؟

الأخبار الرئيسية

f563f30bc6d0fc3644f82e41f3940653

تفاصيل جديدة ومثيرة .. هكذا أخفق الموساد في عمليته ضد ناشط حماس من غزة داخل ماليزيا

XxwRy

رسميا .. أستراليا تلغي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وغضب في تل أبيب

مسؤول في "فتح" لـ "هآرتس": زيارة اشتية لمخيم جنين رسالة لاسرائيل وامريكا

FHemsj0WYAAhGQD-e1647857384364-640x400-1-1024x640

لهذه الأسباب.. "شاهد 136" تؤرق "إسرائيل"

"عرين الأسود" تدعو المواطنين في نابلس للنفير .. ومدن الضفة تلبي النداء (فيديوهات)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية