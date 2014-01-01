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"حماس" في ذكرى "وفاء الأحرار": لن يهدأ لنا بال حتى إنجاز صفقة وفاء جديدة

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" في ذكرى "وفاء الأحرار": لن يهدأ لنا بال حتى إنجاز صفقة وفاء جديدة



غزة/ سما /

 جددت حركة "حماس"، الثلاثاءـ، تأكيدها على أن تحرير جميع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال مسؤولة وطنية جامعة، كانت وستبقى على رأس أولوياتها، ولن يهدأ لها بال حتى انجاز صفقة وفاء مشرفة يتنسمون من خلالها عبق الحرية.

وحذرت "حماس" في بيان لها بمناسبة الذكرى الحادية عشر لصفقة "وفاء الأحرار"، الاحتلال من استمرار عدوانه ضدّ الأسرى في سجونه،داعيةً كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى فضح جرائم الاحتلال ضدّ الأسرى.

وقالت: إن جرائم الاعتقال الإداري والعزل والتعذيب النفسي والجسدي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية لن تفلح في كسر صمود الأسرى وإرادتهم في انتزاع الحريّة والحقوق الوطنية المشروعة.

ودعت الشعب الفلسطيني وأحرار العالم إلى مواصلة تضامنهم مع قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتعزيز مواجهتهم للاحتلال في معارك الأمعاء الخاوية، وتفعيل برامج الانتصار لهم ودعم صمودهم، حتى نيلهم الحريّة.

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