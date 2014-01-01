الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار استراليا وتطالبها الاعتراف بدولة فلسطين

رام الله/ سما/

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرار الحكومة الاسترالية التراجع عن قرارها السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال والغائه.

واعتبرت الوزارة القرار تصويب ايجابي لموقف استراليا بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مثمنة دعوة استراليا لتطبيق حل الدولتين والتمسك به واعتبار القدس موضوعا اساس من قضايا الحل النهائي التفاوضية وفقا للشرعية الدولية.

واكدت أن هذا القرار الاسترالي يدعم الجهود الدولية والاقليمية الرامية لاحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وحرصا استراليا متقدما على تحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة عبر استعادة الافق السياسي لحل الصراع. تدعو الوزارة جميع الدول التي اتخذت قرارات خاطئة بشأن القدس أن تحذو حذو استراليا وتتراجع عن قراراتها السابقة.

وتنتظر الوزارة في الوقت ذاته من حكومة استراليا الانتقال نحو الخطوة الأهم وهي الاعتراف بدولة فلسطين تجسيدا لالتزامها بمبدأ حل الدولتين، والتزاما منها بقرارات حزب العمال الحاكم والذي تبنى رسميا الاعتراف بدولة فلسطين وطالب حكومته بتنفيذ ذلك الإعتراف.

كما ادانت الوارة بشدة ردود الفعل الإسرائيلية على قرار استراليا وتعتبرها غير مبررة وامعان إسرائيلي رسمي في التمرد والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، كما تعكس حقيقة غياب شريك السلام الإسرائيلي.