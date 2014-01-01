الداخلية بغزة: نقدر جهود ماليزيا في إنقاذ فلسطيني اختطفه "الموساد"

غزة/ سما /

عقبت وزارة الداخلية بغزة على إنقاذ السلطات الماليزية مواطن فلسطيني من سكان قطاع غزة تعرض للاختطاف في ماليزيا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تُقدّر وزارة الداخلية والأمن الوطني الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات الماليزية في إنقاذ مواطن فلسطيني من سكان قطاع غزة تعرض للاختطاف في ماليزيا من قبل الاحتلال الإسرائيلي على يد جهاز الموساد، بالإضافة لكشف أفراد خلية الموساد والعمل على ملاحقتهم".

وأضافت: "نتوجه بالشكر للشرطة وللأجهزة الأمنية الماليزية، فإننا نستنكر هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق أحد أبناء شعبنا الفلسطيني في ماليزيا، وندعو إلى محاسبة الفاعلين ومحاكمتهم".

وأفادت قناة (الجزيرة)، مساء أمس، بأن السلطات الماليزية حررت فلسطينيًا من غزة اختطفه الموساد الإسرائيلي في كوالالمبور.

وقالت القناة نقلًا عن مصادر لها، إن "عملية الاختطاف جرت أواخر سبتمبر الماضي والموساد استعان لتنفيذها بعملاء ماليزيين".

وتابعت: أن "المخابرات الماليزية استطاعت الوصول لمكان الخاطفين واعتقالهم وتحرير الناشط خلال 24 ساعة".

وأشارت إلى أن "الموساد حقق مع الناشط الفلسطيني عبر الفيديو من تل أبيب بشأن ارتباطه بكتائب القسام".

وأوضحت القناة أن "العملاء الماليزيون المتورطون في اختطاف الناشط الفلسطيني دربهم الموساد في دول أوروبية".