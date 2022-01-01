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رسميا .. أستراليا تلغي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وغضب في تل أبيب

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا .. أستراليا تلغي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وغضب في تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

اعلنت أستراليا أنها تخلت رسميا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأعلنت أستراليا أنها لن تعترف بعد الآن بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعةً عن قرار مثير للجدل اتخذته الحكومة المحافظة السابقة.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ في بيان إن "القدس قضية وضع نهائي يجب حلها في إطار أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني".

وأضافت "لن ندعم مقاربة تقوض هذا الاحتمال"، مشددة على أن "سفارة أستراليا كانت دائما، ولا تزال، في تل أبيب".

وردًا على ذلك، أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن استدعاء السفير الاسترالي خلال الساعات المقبلة وتقديم رد رسمي على هذه الخطوة.

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن القرار اتخذ بطريقة متسرعة كرد على بعض الأخبار غير الصحيحة في وسائل الإعلام، ولا يسعنا إلا أن نأمل بأن تكون الحكومة الاسترالية أكثر جدية في الأمور الأخرى.

وأضاف: "القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل الموحدة ولن يغيرها شيء على الإطلاق" وفق تعبيره.

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