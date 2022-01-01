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إصابة 5 صحفيين في اعتداء لقوات الاحتلال غرب نابلس

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 12:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 5 صحفيين في اعتداء لقوات الاحتلال غرب نابلس



نابلس/سما/

أصيب 5 صحفيين مساء الاثنين، في اعتدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على طاقم تلفزيون فلسطين، بالقرب من مدخل قرية دير شرف المغلق غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن خمسة صحفيين يعملون في تلفزيون فلسطين أصيبوا عقب الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال، وذلك اثناء تصويرهم حلقة جديدة من برنامج "ملف اليوم".

وأوضحت، أن مصورا صحفيا أصيب بقنبلة غاز في وجهه، وهو الزميل المصور معتز السودانى، وأصيب آخر برضوض وكدمات، بينما أصيب 3 آخرين جراء استنشاقهم للغاز السام والمدمع، وجرى نقلهم الى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

وأشارت الى أن جنود الاحتلال الحقوا اضرارا بمعدات واجهزة التصوير التي كانت برفقة الصحفيين.

#صحفييين

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