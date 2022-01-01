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جنين: الاحتلال يقتحم قرية رمانة ويعتقل شابا وسط اندلاع مواجهات

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 12:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الاحتلال يقتحم قرية رمانة ويعتقل شابا وسط اندلاع مواجهات



جنين/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرية رمانة غرب جنين واعتقلت شابا واحتجزت آخر على حاجز " دوتان " المقام فوق أراضي بلدة يعبد غرب المدينة، وذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات في محيط حاجزي الجلمة وسالم العسكريين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها وشنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرية زبوبا غرب جنين.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال على حاجز عسكري "دوتان" شابا (لم تعرف هويته) بينما احتجزت صاحب المركبة التي كان يستقلها ويدعى فادي زيد الكيلاني، من بلدة يعبد، لأكثر من ساعة واستجوبته قبل أن تخلي سبيله.

في غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة تفتيش واسعة على كاميرات المراقبة على امتداد شارع جنين – حيفا، واستولت عليها من داخل المحال والمصالح التجارية

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#جنين #الاحتلال

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