الكشف عن تفاصيل جديدة لعملية اختطاف "الموساد" لفلسطيني من غزة في ماليزيا

القدس المحتلة/سما/

ذكر موقع والا العبري، مساء اليوم الإثنين، أن السلطات الماليزية حررت فلسطينيا من غزة اختطفه الموساد الإسرائيلي في كوالالمبور.



وفي تفاصيل الخبر، أورد الصحفي الإسرائيلي في موقع والا العبري باراك رافيد نقلًا عن موقع New Strait Times الإخباري الماليزي، أن عملية الاختطاف وقعت في 28 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة مساءً.



وتابع: "كان فلسطينيان متخصصان في أنظمة البرمجة الالكترونية والتكنولوجيا في طريقهما لركوب سيارتهما بعد أن تناولا العشاء في مركز تجاري وسط كوالالمبور، وتوجهت نحوهما مركبة بيضاء ونزل منها 4 أشخاص، ووصلا إلى السائق وضربوه وسحبوه إلى المركبة التي كانت معهم وصرخوا في وجهه "رئيسنا يريد التحدث معك"، وحاول الفلسطيني الآخر مساعدة صديقه لكن تم تحذيره بالابتعاد عن مكان الحادث.



ووفقًا للموقع الماليزي، فإنه عندما اتضح له أنهم يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي، ركض إلى فندق قريب لطلب المساعدة من الموظفين، في وقت فرت المركبة التي اختطفت الآخر من المكان بسرعة، وقدم بلاغًا للشرطة بعد 40 دقيقة من الحدث.



ولفت الموقع إلى أن جهاز الموساد جنّد في عام 2018 سيدة ماليزية في منتصف الثلاثينيات من عمرها، على رأس فرقة الخاطفين، وهو نفس العام الذي اغتيل فيه الناشط في حركة حماس محمد البطش في ماليزيا.



وبيّن أن السيدة الماليزية التي ترأست فرقة الخاطفين، شكّلت فريقًا استخباراتيًا كان يراقب فلسطينيين، وكانت تتلقى حوالي 2000 يورو شهريًا من جهاز الموساد الإسرائيلي.



وأضاف أن المخابرات الماليزية استطاعت الوصول لمكان الخاطفين واعتقالهم وتحرير الناشط خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن جهاز الموساد حقق مع الناشط الفلسطيني عبر الفيديو من تل أبيب بشأن ارتباطه بكتائب القسام.



وأشار إلى أن العملاء الماليزيون المتورطون في اختطاف الناشط الفلسطيني دربهم الموساد في دول أوروبية.

وكشف موقع انتلي تايمز الاسرائيلي ،أن الهدف كان من عملية الاختطاف "الفاشلة" للموساد في ماليزيا، ناشط في منظومة السايبر الهجومي للذراع العسكري لحركة حماس.

وأضاف الموقع الغرض من عملية الخطف:" إحباط عمليات قرصنة هواتف إسرائيلية.

وفي سياق متصل قال باراك رافيد الصحفي الإسرائيلي لموقع واللا العبري "في الموساد، يرفضون التعقيب ،حول العملية الفاشلة في ماليزيا".

وبدروه عقّب الصحفي الإسرائيلي، يوسي ميلمان، بأن "هناك خلل في نشاط الموساد في ماليزيا، وهذا هو نتيجة "الاستعانة بمصادر خارجية" والتخلي عن "جهود الإسرائيليين" في الوجهات التي يوجد بها خطر".

وأضاف: "فبحسب المنشورات، جند الموساد خلية محلية للقيام بعمليات ضد خبراء حماس وفشلت المهمة".

أما صحيفة إسرائيل هيوم العبرية علقت:" يبدو أن الاجتماع الذي أجراه رئيس الوزراء يائير لابيد بمشاركة وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ومسؤولين آخرين كبار، لم يتطرقوا إلى قضية "عرين الأسود" في نابلس، وإنما تم مناقشة العملية الفاشلة لجهاز الموساد في ماليزيا.