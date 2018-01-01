ماليزيا تحرر فلسطينيا من غزة اختطفه "الموساد"

كوالالمبور/سما/

ذكرت قناة الجزيرة القطرية، مساء اليوم الاثنين، أن السلطات الماليزية حررت فلسطينيا من غزة اختطفه الموساد الإسرائيلي في كوالالمبور.

واضافت القناة نقلا عن مصادر بأن عملية الاختطاف جرت أواخر سبتمبر الماضي والموساد استعان لتنفيذها بعملاء ماليزيين.

وأشارت الى أن المخابرات الماليزية استطاعت الوصول لمكان الخاطفين واعتقالهم وتحرير الناشط خلال 24 ساعة.

وكشفت القناة بأن الموساد حقق مع الناشط الفلسطيني عبر الفيديو من تل أبيب بشأن ارتباطه بكتائب القسام

وأضافت: "العملاء الماليزيون المتورطون في اختطاف الناشط الفلسطيني دربهم الموساد في دول أوروبية.

يذكر أن الشاب الغزي فادي البطش اغتيل على يد الموساد في ماليزيا عام 2018 .. ومنذ يومين صدر حكم بالإعدام بحق أحد المشاركين في العملية بعد أن اعتقل في غزة التي عاد إليها مؤخرًا