مصرع شخص وإصابة آخرين بجراح خطيرة بحادث سير قرب حيفا

حيفا/سما/

لقي شخص في العشرينات من عمره، مصرعه، مساء اليوم، الإثنين، في حادث سير وقع مساء اليوم، قرب بلدة إبطن، أسفر كذلك عن إصابة شخصين بجراح خطيرة.

وعُلم أن الحادث وقع على شارع رقم 762 قرب إبطن الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا، من جراء تصادم مركبتين وجها لوجه، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في إحداها.

وفي حين لم تعرف هوية الضحية، حتى هذه اللحظة، أفادت الطواقم الطبية بأن الحادث أسفر عن إصابة رجل وامرأة في الأربعينات من العمر، بجراح وصفت بـ"الخطيرة".

ونقل المصابان إلى مستشفى "رمبام" في حيفا وهما في حالة "غير المستقرة"، بحسب ما أفادت الطواقم الطبية.