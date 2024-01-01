  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

جسر الزرقاء: تظاهرة ونصب خيمة اعتصام احتجاجًا على الجريمة

الإثنين 17 أكتوبر 2022 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
جسر الزرقاء: تظاهرة ونصب خيمة اعتصام احتجاجًا على الجريمة



الداخل المحتل/سما/

شارك أهال من بلدة جسر الزرقاء، مساء اليوم الإثنين، في وقفة احتجاجية، ضدّ الجريمة والعنف المتفشي في البلدة، ولا سيّما مؤخرا؛ كما تمّ نصب خيمة اعتصام في مركز البلدة.

وجاءت المبادرة الاحتجاجية من المجلس المحلي في البلدة، ورجال دين، وذلك في محاولة للحدّ من الجريمة والعنف. هذا ومن المقرر أن تبقى خيمة الاعتصام منصوبة في مركز البلدة، حتى السبت المقبل، في البلدة التي قُتل 4 من أبنائها، منذ بداية العام الجاري.

وتقام الوقفة الاحتجاجية في البلدة، منذ يوم الجمعة الماضي، وذلك قبل إصابة الفتى وليد شهاب (14 عامًا)، بساعة واحدة، برصاص، خلال تواجده في محل لبيع البيتزا في البلدة.


وقال رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي، مراد عماش ، إن "خيمة الاعتصام جاءت بعد مقتل الشاب جلال صالح عماش في البلدة، وذلك احتجاجًا على أحداث العنف والجريمة التي تشهدها البلدة منذ بداية العام الجاري".

"الشرطة رفعت الراية البيضاء"

وأضاف عماش أنه "من المؤسف أنه بعد نصب خيمة الاعتصام بساعة واحدة، أُصيب الفتى وليد شهاب نتيجة تعرضه لإطلاق نار وهو داخل محل بيتزا في البلدة، والآن يخضع للعناية المكثفة في المستشفى".

وذكر أن "هذه الخيمة لها برنامج وأجندة، وسنستمر بالنشاطات بها، حتى نوصل رسالة لأهالي البلدة، بأن إطلاق الرصاص والقتل لا يمر مرور الكرام، واننا سنقوم بالعمل بكل الإمكانيات من أجل إيقاف نزيف الدم في البلدة".

وقال عماش إن "ثقافة العنف والجريمة هي دخيلة على مجتمعنا، إذ أن هذه الثقافة نابعة من عدم سيطرة المجتمع عليها وعلى عناصر الجريمة التي نشرت ثقافة العنف والتخريب والسلاح، حتى وصلت هذه العادات الدخيلة على مجتمعنا لقسم من الشبان، الذين آمنوا أنه لا حل غير هذه الثقافة الدخيلة، مما أدى إلى انتشارها بشكل كبير بين الشبان".

وأضاف أنه "من المؤسف أنه بعد كل الجرائم التي حصلت، الشرطة رفعت الراية البيضاء، وتصرح بأنه لا يوجد مجرمون، أو حتى مشتبهون في قضايا الجريمة، وهذا يقول إنه لا سيادة للشرطة على كل الحاصل في مجتمعنا، لأنها غير معنية بذلك للأسف الشديد".

عرب 48

2022101709234815
2022101709234968
2022101709234840
20221017091834

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يعلق على زيارة اشتية لمخيم جنين

وفاة شابين من غزة غرقاً في بحر اليونان

تدمير مبان رئاسية .. انفجارات ضخمة وسط العاصمة الأوكرانية

هآرتس: "سيوقظ اليسار من السبات ويهدد إسرائيل".. بن غفير هو الأمل

ضاحي خلفان يتوقع ما سيحدث للعالم إذا عاد ترامب لرئاسة أمريكا

أسعار صرف العملات

زيارة اشتية لمخيم جنين: مجرد تعزية أم انقلاب في الموقف الرسمي؟

الأخبار الرئيسية

مملكة-ماليزيا

ماليزيا تحرر فلسطينيا من غزة اختطفه "الموساد"

30bedddf014d8f2ac6863c0bbc7d53f0

قناة عبرية: "إسرائيل" بعثت رسالة شديدة اللهجة إلى السلطة الفلسطينية

الغارديان: "لعبة العروش".. ماذا سيحدث إذا ترك الرئيس عباس منصبه؟

الزراعة بغزة تتحدث عن طبيعة أسعار زيت الزيتون هذا العام

5d51e45586f14217866fe0b89ee87769

فيديو: مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال المتمركزة على حاجزي سالم والجلمة في جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية